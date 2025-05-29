Матиас Лессор не сыграет в финальной серии чемпионата Греции
Центровой «Пао» не примет участие в серии против «Олимпиакоса».
«Панатинаикос» решил не включать Матиаса Лессора в число семи иностранных игроков, заявленных на финальную серию чемпионата Греции против «Олимпиакоса».
Лессор недавно восстановился после перелома малоберцовой кости и принял участие в «Финале четырех» Евролиги в Абу-Даби на прошлых выходных. Он отыграл 14,5 минуты в полуфинале против «Фенербахче», набрав 7 очков, а также сыграл в матче за третье место, набрав 12 очков и сделав 4 подбора.
«Панатинаикос» завершил «Финал четырех» Евролиги на четвертом месте.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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