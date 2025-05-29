Матиас Лессор не сыграет в финальной серии чемпионата Греции

Центровой «Пао» не примет участие в серии против «Олимпиакоса».

«Панатинаикос» решил не включать Матиаса Лессора в число семи иностранных игроков, заявленных на финальную серию чемпионата Греции против «Олимпиакоса ».

Лессор недавно восстановился после перелома малоберцовой кости и принял участие в «Финале четырех» Евролиги в Абу-Даби на прошлых выходных. Он отыграл 14,5 минуты в полуфинале против «Фенербахче», набрав 7 очков, а также сыграл в матче за третье место, набрав 12 очков и сделав 4 подбора.

«Панатинаикос » завершил «Финал четырех» Евролиги на четвертом месте.