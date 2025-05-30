Чемпионат Греции. Финал. «Панатинаикос» крупно обыграл «Олимпиакос» в 1-й игре серии
Сегодня, 30 мая, в рамках чемпионата Греции состоялся 1-й матч финальной серии.
«Панатинаикос», действующий чемпион и победитель «регулярки», обыграл «Олимпиакос» в первой игре финала, несмотря на дабл-дабл (20+10) Саши Везенкова.
Чемпионат Греции
Финал (до 3 побед)
Первый матч
«Панатинаикос» повел в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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