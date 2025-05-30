Чемпионат Греции. Финал. «Панатинаикос» крупно обыграл «Олимпиакос» в 1-й игре серии

Сегодня, 30 мая, в рамках чемпионата Греции состоялся 1-й матч финальной серии.

«Панатинаикос », действующий чемпион и победитель «регулярки», обыграл «Олимпиакос » в первой игре финала, несмотря на дабл-дабл (20+10) Саши Везенкова.

Чемпионат Греции

Финал (до 3 побед)

Первый матч

«Панатинаикос» повел в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.