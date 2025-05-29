Алекс Хэмилтон покинул «Пари НН» по истечении контракта
«Пари НН» завершил сотрудничество с Алексом Хэмилтоном.
31-летний американский разыгрывающий перешел в клуб из «Пармы» в марте, чтобы помочь в концовке чемпионата, и отыграл 13 матчей в «регулярке» и плей-офф, набирая 9,9 очка, 4,9 подбора, 4 передачи и 1,5 перехвата за 26 минут в среднем.
Стороны завершили сотрудничество по истечении контракта игрока.
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?3766 голосов
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Никто, все выступили на своем уровне
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Пари НН»
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