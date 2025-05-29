Алекс Хэмилтон покинул «Пари НН» по истечении контракта

«Пари НН» завершил сотрудничество с Алексом Хэмилтоном.

31-летний американский разыгрывающий перешел в клуб из «Пармы» в марте, чтобы помочь в концовке чемпионата, и отыграл 13 матчей в «регулярке» и плей-офф, набирая 9,9 очка, 4,9 подбора, 4 передачи и 1,5 перехвата за 26 минут в среднем.

Стороны завершили сотрудничество по истечении контракта игрока.