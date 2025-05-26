«Парма» официально подтвердила продление контракта с главным тренером Евгением Пашутиным
Евгений Пашутин остается в «Парме».
56-летний специалист подписал с клубом контракт по схеме «1+1».
Пашутин является рекордсменом Лиги ВТБ по количеству матчей в роли главного тренера (402) и побед (235).
Следующий сезон станет четвертым для специалиста в пермской команде. В нынешнем чемпионате «Парма» вышла в плей-офф и уступила «Зениту» в первом раунде (0-3).
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?2318 голосов
У "Оклахомы"
У "Миннесоты"
У "Никс"
У "Индианы"
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Пармы»
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