«Парма» официально подтвердила продление контракта с главным тренером Евгением Пашутиным

Евгений Пашутин остается в «Парме».

56-летний специалист подписал с клубом контракт по схеме «1+1».

Пашутин является рекордсменом Лиги ВТБ по количеству матчей в роли главного тренера (402) и побед (235).

Следующий сезон станет четвертым для специалиста в пермской команде. В нынешнем чемпионате «Парма » вышла в плей-офф и уступила «Зениту» в первом раунде (0-3).