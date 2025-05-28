«Локомотив-Кубань» продлил контракт с Патриком Миллером на 2 года

Патрик Миллер остался в «Локомотиве-Кубань» еще на два года.

Краснодарский клуб объявил о продлении контракта с американским разыгрывающим (33 года, 185 см). Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27.

Миллер пришел в «Локо » в марте прошлого года. Его показатели в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ составляют 15,5 очка, 5,9 передачи (1-е место в лиге), 3,4 подбора и 1,5 перехвата за 26:47 игрового времени. Также он занимает 2-е место в лиге по коэффициенту полезности.

Американец был признан MVP января и принял участие в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ.