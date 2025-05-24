Женская НБА. 33 очка и 11 подборов Коллиер помогли «Миннесоте» обыграть «Коннектикут», «Лас-Вегас» одолел «Вашингтон» и другие результаты
«Лас-Вегас» одолел «Вашингтон», «Голден Стэйт» обыграл «Лос-Анджелес».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Миннесота – Коннектикут – 76:60 (15:19, 20:26, 14:11, 27:14)
МИННЕСОТА: Коллиер (33 + 11 подборов), Шепард (13 + 6 подборов), Хидеман (11).
КОННЕКТИКУТ: Мабрей (22 + 8 подборов + 6 передач), Питерс (12 + 6 подборов), Нельсон-Одода (10 + 10 подборов).
24 мая. 2.30
Лас-Вегас – Вашингтон – 75:72 (16:18, 17:24, 17:17, 25:13)
ЛАС-ВЕГАС: Янг (25 + 5 подборов), Грэй (17 + 4 подбора), Уилсон (15 + 12 подборов + 5 передач).
ВАШИНГТОН: Цитрон (19 + 5 подборов), Ириафен (17 + 13 подборов), Мельбурн (14).
24 мая. 5.00
Лос-Анджелес – Голден Стэйт – 73:82 (26:24, 9:25, 18:19, 20:14)
ЛОС-АНДЖЕЛЕС: Хэмби (25 + 6 подборов), Плам (16), Симс (13).
ГОЛДЕН СТЭЙТ: Лейте (19), Салаун (18 + 8 подборов), Торнтон (14 + 10 подборов).
24 мая. 5.00
Сиэтл – Финикс – 77:70 (24:24, 18:20, 20:17, 15:9)
СИЭТЛ: Диггинс-Смит (24 + 4 подбора + 14 передач), Огвумике (24 + 8 подборов), Уильямс (11 + 5 подборов).
ФИНИКС: Томас (16 + 11 подборов + 7 передач), Сабалли (15 + 9 подборов), Макани (14).
24 мая. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.