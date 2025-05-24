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  • Женская НБА. 33 очка и 11 подборов Коллиер помогли «Миннесоте» обыграть «Коннектикут», «Лас-Вегас» одолел «Вашингтон» и другие результаты
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Женская НБА. 33 очка и 11 подборов Коллиер помогли «Миннесоте» обыграть «Коннектикут», «Лас-Вегас» одолел «Вашингтон» и другие результаты

Сегодня прошли четыре матча регулярного чемпионата женской НБА.

«Лас-Вегас» одолел «Вашингтон», «Голден Стэйт» обыграл «Лос-Анджелес».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Миннесота – Коннектикут – 76:60 (15:19, 20:26, 14:11, 27:14)

МИННЕСОТА: Коллиер (33 + 11 подборов), Шепард (13 + 6 подборов), Хидеман (11).

КОННЕКТИКУТ: Мабрей (22 + 8 подборов + 6 передач), Питерс (12 + 6 подборов), Нельсон-Одода (10 + 10 подборов).

24 мая. 2.30

Лас-Вегас – Вашингтон – 75:72 (16:18, 17:24, 17:17, 25:13)

ЛАС-ВЕГАС: Янг (25 + 5 подборов), Грэй (17 + 4 подбора), Уилсон (15 + 12 подборов + 5 передач).

ВАШИНГТОН: Цитрон (19 + 5 подборов), Ириафен (17 + 13 подборов), Мельбурн (14).

24 мая. 5.00

Лос-Анджелес – Голден Стэйт – 73:82 (26:24, 9:25, 18:19, 20:14)

ЛОС-АНДЖЕЛЕС: Хэмби (25 + 6 подборов), Плам (16), Симс (13).

ГОЛДЕН СТЭЙТ: Лейте (19), Салаун (18 + 8 подборов), Торнтон (14 + 10 подборов).

24 мая. 5.00

Сиэтл – Финикс – 77:70 (24:24, 18:20, 20:17, 15:9)

СИЭТЛ: Диггинс-Смит (24 + 4 подбора + 14 передач), Огвумике (24 + 8 подборов), Уильямс (11 + 5 подборов).

ФИНИКС: Томас (16 + 11 подборов + 7 передач), Сабалли (15 + 9 подборов), Макани (14).

24 мая. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто станет чемпионом НБА?6809 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
МиннесотаМиннесота
ИндианаИндиана
Нью-ЙоркНью-Йорк
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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