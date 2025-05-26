«Маккаби Тель-Авив» интересуется Габриэлем Лундбергом

Габриэль Лундберг стал объектом интереса «Маккаби».

30-летний датский защитник провел не слишком успешный сезон в сербском «Партизане», в который перешел из «Виртуса».

На его счету 7,9 очка, 2,2 подбора и 3 передачи в среднем в 26 матчах Евролиги. «Партизан» не попал в зону плей-ин и закончил турнир на 12 месте «регулярки» с результатом 16-18.

«Маккаби», закончивший сезон с показателями 11-23, планирует серьезные перестройку и усиление состава, для чего пригласил нового генменеджера Клаудио Колдебеллу.