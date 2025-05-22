Василие Мицич о переходе в «Хапоэль Тель-Авив»: «Пока это все спекуляции. У меня действующий контракт с «Финиксом»

Василие Мицич не подтвердил информацию о своем будущем.

Сербский защитник может вернуться в Европу. Серьезным претендентом на услуги игрока считается «Хапоэль» из Тель-Авива , намеренный дебютировать в Евролиге .

У Мицича остался последний год по текущему контракту в НБА с опцией клуба и зарплатой более 8 миллионов долларов.

«Прежде всего, я хочу играть. Это моя главная цель в последние 2 года. У меня все еще действующий контракт в НБА с «Финиксом », его нельзя вынести за скобки.

Я не читаю новости последние 10 лет, все слухи доходят до меня через друзей. Обсуждать мое будущее совершенно нормально, но пока это все спекуляции. Нет смысла обозначать что-либо, пока это не станет официальным», – заключил серб.