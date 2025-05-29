Евролига проголосовала за расширение состава до 20 клубов с участием «Валенсии», «Хапоэля Тель-Авив» и «Дубая»
Евролига-2025/26 пройдет с участием 20 команд.
Долевые участники лиги проголосовали за расширение состава.
После ухода «Альбы» в Лигу чемпионов три места, с учетом образовавшихся, заняли «Хапоэль Тель-Авив», «Валенсия» и «Дубай».
«Валенсия», «Монако», «Партизан», «Црвена Звезда» и «Виртус» получили лицензии на 3 года. «Дубай» согласовал 5-летний пропуск в турнир. «Париж» получил вайлд-кард на следующий сезон.
Увеличение количества участников приведет к более длительному регулярному сезону на 38 туров.
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?3766 голосов
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Никто, все выступили на своем уровне
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
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