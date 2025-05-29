Евролига проголосовала за расширение состава до 20 клубов с участием «Валенсии», «Хапоэля Тель-Авив» и «Дубая»

Евролига-2025/26 пройдет с участием 20 команд.

Долевые участники лиги проголосовали за расширение состава.

После ухода «Альбы» в Лигу чемпионов три места, с учетом образовавшихся, заняли «Хапоэль Тель-Авив », «Валенсия » и «Дубай».

«Валенсия», «Монако », «Партизан », «Црвена Звезда » и «Виртус» получили лицензии на 3 года. «Дубай» согласовал 5-летний пропуск в турнир. «Париж» получил вайлд-кард на следующий сезон.

Увеличение количества участников приведет к более длительному регулярному сезону на 38 туров.