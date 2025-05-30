Александр Хоменко: «Самым сложным соперником в этом сезоне для меня был Мело Тримбл»

Защитник «Пари НН» объяснил особенность игры лидера ЦСКА Мело Тримбла.

– Для меня, наверное, самыми сложными соперниками в этом сезоне были Мело Тримбл , Каспер Уэйр. Если брать из игроков задней линии.

– А чем так хорош Мело Тримбл, что против него сложно играть?

– Он просто отлично контролирует тело. Ты никогда не знаешь, что он будет делать в следующий момент. Прекрасно владеет паузой на дриблинге, после которой резко срывается. Плюс у него хороший дальний бросок. Часто рвет темп, из-за чего с ним непросто обороняться», – заявил разыгрывающий «Пари НН» в эфире студии единой лиги ВТБ