«Когда он пришел на тренировку в форме, тогда я осознал: он реально зол». Стивен Джексон вспомнил, как Майкл Джордан играл один на один с баскетболистами «Бобкэтс»

Легенде баскетбола и владельцу «Шарлотт» на тот момент было 47-48 лет.

«За те два года, что я играл в «Бобкэтс», он делал это дважды. Однажды он действительно разозлился, пришел на тренировку и хотел проучить тех, кто слишком возомнил о себе. Он просто уничтожил нас. У нас даже завязалась словесная перепалка, потому что я тоже боец, и мне не понравилось, как все прошло.

Когда он пришел на тренировку в форме, я сразу понял – все серьезно. На нем были шорты Jordan и тренировочная майка. Вот тогда я осознал: он реально зол», – рассказал Джексон.

Стивен Джексон выступал за «Шарлотт » на протяжении двух сезонов (2009-2011). В 2010 году «Бобкэтс» вышли в плей-офф с 7-го места (44-38), но вылетели из первого раунда, уступив «Орландо» (0-4).

В 2011 году команда заняла 10-е на Востоке с результатом 34-48.