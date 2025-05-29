Джош Кронке: «Немного помощи, немного удачи, и мы могли все еще играть в плей-офф»

Джош Кронке поделился планами на «Наггетс».

«Можем ли мы взять титул в нынешнем виде? Ответ, как подтвердил Йокич после вылета, безусловно отрицательный. Нам надо посмотреть, как мы можем поднять свой потолок в дальнейшем с учетом внутренних и внешних ресурсов.

Если посмотреть на команды, которые все еще выступают, немного помощи, немного удачи, и мы могли быть среди них. Но этого не произошло. Мы хорошо понимаем ситуацию и необходимость улучшения.

Дэвид Адельман будет привлечен к рабочим процессам будущего генменеджера команды. Его влияние будет небольшим, но меня интересует налаживание сотрудничества и взаимодействия между этими позициями», – заключил представитель владельцев клуба.

Команда лишилась предыдущих главного тренера и генменеджера прямо перед плей-офф из-за многолетнего конфликта между ними.