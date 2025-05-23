Богдан Богданович: «Тарик Биберович готов к НБА»

Защитник «Клипперс» высоко оценил форварда «Фенербахче».

«Биберович готов к НБА , потому что он талантлив и молод, но сначала ему нужно победить здесь [в «Фенербахче »]. После этого он сможет уйти.

Его прогресс за последние несколько лет был потрясающим, и я надеюсь, что он продолжит работать», – сказал Богданович .

«Мемфис», выбравший 24-летнего форварда под 56-м номером на драфте НБА 2023 года, сохраняет права на игрока.

В этом сезоне Евролиги Биберович принял участие в 35 матчах «Фенербахче», в среднем набирая 10,5 очка, 3,1 подбора и 1,5 передачи с индексом эффективности 8,6.