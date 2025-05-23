Богдан Богданович: «Тарик Биберович готов к НБА»
Защитник «Клипперс» высоко оценил форварда «Фенербахче».
«Биберович готов к НБА, потому что он талантлив и молод, но сначала ему нужно победить здесь [в «Фенербахче»]. После этого он сможет уйти.
Его прогресс за последние несколько лет был потрясающим, и я надеюсь, что он продолжит работать», – сказал Богданович.
«Мемфис», выбравший 24-летнего форварда под 56-м номером на драфте НБА 2023 года, сохраняет права на игрока.
В этом сезоне Евролиги Биберович принял участие в 35 матчах «Фенербахче», в среднем набирая 10,5 очка, 3,1 подбора и 1,5 передачи с индексом эффективности 8,6.
Кто станет чемпионом НБА?6808 голосов
Оклахома
Миннесота
Индиана
Нью-Йорк
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Basketnews
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости