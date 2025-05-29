Puma выпустила футболку с надписью «Переоцените это»
Puma представила футболку, посвященную Тайризу Халибертону.
Компания выпустила футболку с надписью «Overrate That» («Переоцените это») и новым фирменным логотипом Халибертона. Разыгрывающий «Индианы» произнес эту фразу после того, как забросил победный трехочковый на последних секундах 2-го матча серии плей-офф против «Кливленда».
Ранее Халибертон был назван самым переоцененным в НБА по результатам опроса игроков лиги.
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?3766 голосов
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Bleacher Report
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