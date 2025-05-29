Puma выпустила футболку с надписью «Переоцените это»

Puma представила футболку, посвященную Тайризу Халибертону.

Компания выпустила футболку с надписью «Overrate That» («Переоцените это») и новым фирменным логотипом Халибертона. Разыгрывающий «Индианы» произнес эту фразу после того, как забросил победный трехочковый на последних секундах 2-го матча серии плей-офф против «Кливленда».

Ранее Халибертон был назван самым переоцененным в НБА по результатам опроса игроков лиги.