Джулиус Рэндл о проигрыше «Тандер»: «Они молоды, мы встретимся еще много раз. Не смогли показать себя в этом году»

Джулиус Рэндл подвел итоги финала конференции.

«Миннесота» снова не смогла выйти в финал и уступила «Оклахоме» – 1-4. Рэндл провел первый сезон с командой.

«Когда звучит финальная сирена, ты чувствуешь вес всего сезона на своих плечах. Это больно, словно переживаешь утрату.

Во всей серии у нас были одни и те же ошибки. Промахи, потери, сбой концентрации, проблемы с исполнением. «Тандер» воспользовались всеми ими.

Очень разочаровывающий результат. У нас куда более высокий уровень, чем тот, который мы сумели показать. У нас огромная мотивация на лето.

Мы неплохо играли на коротких отрезках, но потом начинались провалы, и мы сами лишали себя шансов.

У меня есть кое-какие идеи, нужно будет время, чтобы перестроиться. Летом займусь подготовкой.

«Оклахома» нарабатывала нужные привычки и навыки весь сезон, все это сыграло в плей-офф и стало частью их групповой идентичности.

Мы знаем, что они молоды, и мы встретимся еще много раз. Уверен, что мы примем вызов», – заключил форвард.