Максим Савченко перейдет из МБА-МАИ в «Барнаул»

Максим Савченко продолжит карьеру в Суперлиге.

По информации телеграм-канала «Перехват», 21-летний центровой покинет МБА-МАИ и попробует свои силы в «Барнауле».

Савченко так и не смог пробиться в активную ротацию столичного клуба, проведя 17 матчей в Единой лиге ВТБ в этом сезоне со средними показателями в 0,8 очка и 0,8 подбора за 3,2 минуты.