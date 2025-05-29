Максим Савченко перейдет из МБА-МАИ в «Барнаул»
Максим Савченко продолжит карьеру в Суперлиге.
По информации телеграм-канала «Перехват», 21-летний центровой покинет МБА-МАИ и попробует свои силы в «Барнауле».
Савченко так и не смог пробиться в активную ротацию столичного клуба, проведя 17 матчей в Единой лиге ВТБ в этом сезоне со средними показателями в 0,8 очка и 0,8 подбора за 3,2 минуты.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Перехват», канал в сети Telegram
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