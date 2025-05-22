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«Реал» близок к соглашению с Тео Маледоном

«Реал» завершает переговоры по переходу Тео Маледона.

По сообщению издания Encestando, стороны согласовали зарплату игрока и окончательно улаживают вопрос с пунктом о возможности перехода в НБА. При отсутствии каких-либо неожиданностей, подписание баскетболиста должно состояться в ближайшие недели.

Маледон набирал 17,1 очка, 3,5 подбора, 4,7 передачи и 1 перехват в среднем в матчах Евролиги в этом сезоне, «Реал» уже предпринимал попытку приобретения игрока прошлым летом, но не договорился с «Виллербаном».

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Encestando
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