Средняя аудитория 3-го матча между «Индианой» и «Нью-Йорком» составила 7,09 млн зрителей
3-й матч «Пэйсерс» – «Никс» собрал рекордную аудиторию с 2015 года.
Третий матч финальной серии Восточной конференции между «Индианой» и «Нью-Йорком» (100:106) смотрели в среднем 7,09 миллиона зрителей на TNT и truTV.
Это делает его самым просматриваемым третьим матчем финала Востока со времен встречи «Кливленд» – «Атланта» 2015 года, которую в среднем смотрели 7,76 млн зрителей.
«Индиана» ведет в серии со счетом 3-1.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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