3-й матч «Пэйсерс» – «Никс» собрал рекордную аудиторию с 2015 года.

Третий матч финальной серии Восточной конференции между «Индианой» и «Нью-Йорком » (100:106) смотрели в среднем 7,09 миллиона ​​зрителей на TNT и truTV.

Это делает его самым просматриваемым третьим матчем финала Востока со времен встречи «Кливленд» – «Атланта» 2015 года, которую в среднем смотрели 7,76 млн зрителей.

«Индиана » ведет в серии со счетом 3-1.