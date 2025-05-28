Средняя аудитория 2-го матча «Нью-Йорк» – «Индиана» составила 6,7 млн зрителей
2-й матч между «Никс» и «Пэйсерс» собрал рекордную аудиторию с 2018 года.
Второй матч финальной серии Восточной конференции в пятницу вечером смотрели в среднем 6,7 миллиона зрителей на TNT и truTV.
Это самая большая аудитория для второго матча финала Востока с 2018 года. Это также самая большая аудитория для второго матча финала конференции с 2023 года. Пиковая аудитория матча составила 8,7 млн зрителей.
Средняя аудитория первого матча серии – 6,6 млн зрителей.
«Индиана» ведет в серии со счетом 3-1.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sports Media Watch
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