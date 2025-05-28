Джош Харт о темпе «Индианы»: «Останавливаешь одно действие, но за ним сразу идет следующее и следующее. Одна ошибка приводит к провалу»

Джош Харт поделился мыслями о поражении в 4-м матче с «Пэйсерс».

Защитник начал встречу со скамейки, отыграл 36 минут, набрал 12 очков и 11 подборов, но допустил 5 потерь и был удален из-за перебора фолов.

«Мы имели шанс в конце 1-й половины, но не смогли закончить ее так, как хотели. Пропустили трехочковый и лэй-ап из-за недостатка коммуникации.

В игре с ними останавливаешь одно их атакующее действие, но за ним моментально идет следующее и следующее. Ошибка одного защитника приводит к провалу всего владения.

Потери привели к большому количеству легких очков, которые склонили ход встречи в их пользу. В первую очередь виноват я, но нам в целом надо быть более аккуратными с мячом.

Наша команда никогда не сдается. У нас другой характер. Нас загнали в угол, но мы бойцы, будем бороться до самого конца, хоть и разочарованы нынешним результатом», – заключил Харт .