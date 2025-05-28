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Том Тибодо: «Нам приходилось выкарабкиваться из ям, которые мы сами себе выкопали своими потерями и защитой»

Том Тибодо прокомментировал поражение в 4-м матче.

«Целый комплекс причин. Первая четверть была провальной. Они задали тон встрече своими 43 очками. Мы начали медленно, потом стали бороться, но плохо закончили первую половину.

Мы знали, что игра будет быстрой, но сами навредили себе своими потерями, открывая им свободное пространство. Если теряешь мяч – провоцируешь быстрые атаки.

Наша защита была недостаточно хорошей. Мы неплохо подбирали, но защита и потери стали причиной неудачи. Мы продолжали выкарабкиваться из ям, которые сами выкопали. Нельзя быть безупречными, но нужно к этому стремиться. Сражаться в каждом владении.

Если кто-то один не делает свою работу, все будут выглядеть плохо. В этой лиге нельзя обороняться против выдающихся игроков в одиночку.

Надо перезагрузиться и подготовиться к следующей игре. Нас ждет матч, а не серия», – заключил главный тренер «Нью-Йорка».

Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?1157 голосов
ХарденДжеймс Харден
ТейтумДжейсон Тейтум
ГринДжейлен Грин
РивзОстин Ривз
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
МорэнтДжа Морэнт
КузмаКайл Кузма
Кто-то другойЛука Дончич
Никто, все выступили на своем уровнеНБА
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube SNY
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