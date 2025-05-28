«Не позволим портить нашу репутацию и обращаться с нами как с дураками». «Црвена Звезда» грозит покинуть Адриатическую лигу

«Црвена Звезда» грозит покинуть Адриатическую лигу из-за отстранения Калинича.

«Никола Калинич дисквалифицирован на три матча за то, что бросил обратно предмет, брошенный в него и других членов команды во время игры в Подгорице.

Это не дисциплинарная мера, это открытое линчевание и прямой саботаж. Целью было не наказать, а подорвать шансы «Црвены звезды» на выход в финал.

Лига не обеспечила элементарные условия безопасности во время игры. Это не оправдывает его реакцию, но как долго еще игроки должны терпеть провокации и физические угрозы, прежде чем лига обратит внимание на настоящих виновников?

Мы достаточно терпели. Руководство Адриатической лиги продолжает получать выгоду, не неся никакой ответственности.

Мы большой клуб. Мы никому не позволим портить нашу репутацию и обращаться с нами как с дураками. «Црвена Звезда » серьезно пересмотрит свое будущее в этой лиге», – говорится в заявлении белградского клуба.