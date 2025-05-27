Адриатическая лига. 1/2 финала. 21 очко Брауна помогло «Партизану» разгромить «Дубай», «Црвена Звезда» крупно проиграла «Будучности»
Сегодня, 26 мая, в Адриатической лиге состоялись два матча полуфинальных серий.
Сербский «Партизан» разгромил «Дубай» из ОАЭ. Черногорская «Будучность» крупно обыграла сербскую «Црвену Звезду».
Адриатическая лига
Плей-офф
1/2 финала (до 2 побед)
«Партизан» повел в серии – 1-0.
«Будучность» повела в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?1557 голосов
У "Оклахомы"
У "Миннесоты"
У "Никс"
У "Индианы"
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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