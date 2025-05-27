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Адриатическая лига. 1/2 финала. 21 очко Брауна помогло «Партизану» разгромить «Дубай», «Црвена Звезда» крупно проиграла «Будучности»

Сегодня, 26 мая, в Адриатической лиге состоялись два матча полуфинальных серий.

Сербский «Партизан» разгромил «Дубай» из ОАЭ. Черногорская «Будучность» крупно обыграла сербскую «Црвену Звезду».

Адриатическая лига

Плей-офф

1/2 финала (до 2 побед)

«Партизан» повел в серии – 1-0.

«Будучность» повела в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?1557 голосов
У "Оклахомы"Марк Дэйгнолт
У "Миннесоты"Крис Финч
У "Никс"Том Тибодо
У "Индианы"Рик Карлайл
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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