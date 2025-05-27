Адриатическая лига. 1/2 финала. 21 очко Брауна помогло «Партизану» разгромить «Дубай», «Црвена Звезда» крупно проиграла «Будучности»

Сегодня, 26 мая, в Адриатической лиге состоялись два матча полуфинальных серий.

Сербский «Партизан» разгромил «Дубай» из ОАЭ. Черногорская «Будучность» крупно обыграла сербскую «Црвену Звезду». Адриатическая лига Плей-офф 1/2 финала (до 2 побед) «Партизан» повел в серии – 1-0. «Будучность» повела в серии – 1-0. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.