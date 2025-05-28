Никола Калинич дисквалифицирован на три матча за то, что бросил предмет в болельщиков «Будучности»

Никола Калинич дисквалифицирован на три матча в Адриатической лиге.

Форвард «Црвены Звезды» отстранен от участия в следующих трех матчах команды в Адриатической лиге после того, как бросил предмет в сторону болельщиков «Будучности» во время 1-го матча полуфинальной серии.

Инцидент произошел в третьей четверти после борьбы за мяч. Когда напряжение на площадке усилилось, болельщики в Подгорице начали бросать предметы на паркет. Калинич, который в то время находился на скамейке запасных, ответил тем, что бросил предмет обратно на трибуны.

«Будучность» оштрафована на 40 000 евро за поведение болельщиков, а также наказана закрытием некоторых секций на трибунах в следующих матчах. Это наказание останется в силе, если команда выйдет в финал.

В настоящее время «Будучность» лидирует в серии до трех побед со счетом 1–0. Второй матч состоится в четверг в Белграде.