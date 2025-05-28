Дмитрий Матеранский о финале Лиги ВТБ: «Равная игра – результат крутой работы ЦСКА. В сезоне было колоссальное преимущество «Зенита»
Дмитрий Матеранский впечатлен прогрессом ЦСКА.
Москвичи победили «Зенит» в первой игре финала Лиги ВТБ (82:80).
«Вот это почти равенство – результат крутой работы ЦСКА. Я смотрел несколько матчей ЦСКА с «Зенитом» в сезоне – там и близко не было этого почти равенства. Там было колоссальное преимущество «Зенита» (3-1 в «регулярке»). В ростере оно огромное. В бюджете оно остается очень значительным.
Я считаю, что причина – Пистиолис и вся команда. И ценности, которыми руководствуются и на которых построен весь баскетбол ЦСКА», – рассудил ведущий «Взял Мяч».
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Никто, все выступили на своем уровне
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Взял Мяч»
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