Дмитрий Матеранский о финале Лиги ВТБ: «Равная игра – результат крутой работы ЦСКА. В сезоне было колоссальное преимущество «Зенита»

Дмитрий Матеранский впечатлен прогрессом ЦСКА.

Москвичи победили «Зенит » в первой игре финала Лиги ВТБ (82:80).

«Вот это почти равенство – результат крутой работы ЦСКА. Я смотрел несколько матчей ЦСКА с «Зенитом» в сезоне – там и близко не было этого почти равенства. Там было колоссальное преимущество «Зенита» (3-1 в «регулярке»). В ростере оно огромное. В бюджете оно остается очень значительным.

Я считаю, что причина – Пистиолис и вся команда. И ценности, которыми руководствуются и на которых построен весь баскетбол ЦСКА », – рассудил ведущий «Взял Мяч».