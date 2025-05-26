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  • Андрей Ведищев: «Сегодня соперник играл с большей энергией. Мы начали только в последние 20 минут»
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Андрей Ведищев: «Сегодня соперник играл с большей энергией. Мы начали только в последние 20 минут»

Андрей Ведищев раскритиковал концентрацию своей команды.

«Локо» еще не отошел от полуфинальной 7-матчевой серии с «Зенитом», тогда как соперник по серии за 3-е место Лиги ВТБ отдыхал 12 дней после проигрыша ЦСКА.

Краснодарцы отставали от УНИКСа весь матч, а потом сумели приблизиться на расстояние в 3 очка на последних секундах, но в итоге уступили со счетом 90:97.

«Сегодня соперник играл с большей энергией, чем мы, особенно в первой половине встречи. Мы начали играть в баскетбол нормально только в последние 20 минут, этого было недостаточно.

Считаю, что сегодня некоторые игроки отнеслись к своему делу не так, как должны. Будем разбирать ошибки и работать над их устранением. Да, нам сейчас непросто, однако мы можем бегать, бороться и играть в баскетбол активно. Почему-то в первые 20 минут команда этого не делала.

Когда потребовалось отыгрываться, мы начали защищаться активно и имели реальные шансы выиграть матч, но упустили несколько хороших моментов, которые могли приблизить нас в счете. В концовке, при разнице в три очка, у нас появился шанс, но штрафные броски решили исход встречи.

Команде необходимо перестроиться. Включиться в эту серию будет непросто, но мы обязаны быть более собранными и решительными в следующих матчах», – рассудил главный тренер «Локомотива-Кубань».

У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?2324 голоса
У "Оклахомы"Марк Дэйгнолт
У "Миннесоты"Крис Финч
У "Никс"Том Тибодо
У "Индианы"Рик Карлайл
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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logoАндрей Ведищев
logoЛокомотив-Кубань
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