Паулюс Мотеюнас: «ЦСКА вернется в Евролигу, как только наступит мир. УНИКСу, «Локомотиву» и «Зениту» тоже будет легко вернуться»

Паулюс Мотеюнас высказался о будущем российских клубов в Евролиге.

«Не думаю, что есть четкий ответ. Могу с уверенностью сказать, что московский ЦСКА вернется, как только наступит мир, чего мы все хотим, потому что клуб является акционером лиги.

Что касается УНИКСа , а также можно упомянуть «Локомотив » и «Зенит », думаю, им будет легко вернуться и играть на высшем уровне, потому что у них уже есть команды, в России проходят матчи, так что им не придется все создавать с самого начала.

Я не могу обещать, что все они попадут, но они точно будут в списке клубов, которые можно проанализировать. Опять же, решение принимается рынком, какие команды, насколько сильны команды и так далее и тому подобное», – сказал исполнительный директор Евролиги .