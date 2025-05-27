Паулюс Мотеюнас: «ЦСКА вернется в Евролигу, как только наступит мир. УНИКСу, «Локомотиву» и «Зениту» тоже будет легко вернуться»
Паулюс Мотеюнас высказался о будущем российских клубов в Евролиге.
«Не думаю, что есть четкий ответ. Могу с уверенностью сказать, что московский ЦСКА вернется, как только наступит мир, чего мы все хотим, потому что клуб является акционером лиги.
Что касается УНИКСа, а также можно упомянуть «Локомотив» и «Зенит», думаю, им будет легко вернуться и играть на высшем уровне, потому что у них уже есть команды, в России проходят матчи, так что им не придется все создавать с самого начала.
Я не могу обещать, что все они попадут, но они точно будут в списке клубов, которые можно проанализировать. Опять же, решение принимается рынком, какие команды, насколько сильны команды и так далее и тому подобное», – сказал исполнительный директор Евролиги.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Евролиги
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