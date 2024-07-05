«Селтикс» намерены сохранить основу команды.

По информации инсайдера Бретта Сигела, в качестве ключевых офис рассматривает трех игроков – Джейсона Тейтума , Джейлена Брауна и Деррика Уайта .

Уайт был объектом слухов о возможном задействовании в торговых операциях клуба, перед которым будет стоять задача оптимизации платежки этим летом.

Разрыв ахиллова сухожилия Джейсона Тейтума также послужил катализатором разговоров о возможных более радикальных изменениях в составе.