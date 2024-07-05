«Бостон» не планирует расставаться с ядром команды из Джейсона Тейтума, Джейлена Брауна и Деррика Уайта
«Селтикс» намерены сохранить основу команды.
По информации инсайдера Бретта Сигела, в качестве ключевых офис рассматривает трех игроков – Джейсона Тейтума, Джейлена Брауна и Деррика Уайта.
Уайт был объектом слухов о возможном задействовании в торговых операциях клуба, перед которым будет стоять задача оптимизации платежки этим летом.
Разрыв ахиллова сухожилия Джейсона Тейтума также послужил катализатором разговоров о возможных более радикальных изменениях в составе.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Бретта Сигела
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