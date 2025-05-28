Карл-Энтони Таунс: «В этот раз магический трюк в 4-й четверти не сработал»
Карл-Энтони Таунс прокомментировал поражение «Никс» в 4-м матче финала Востока.
В 3-й игре «Никс» сумели в третий раз в этом плей-офф отыграть 20-очковое отставание. Сравнять счет после гостевых матчей не получилось (1-3).
«В стиле всего этого похода в плей-офф мы дали противнику оторваться, догнали, а потом мы обычно уверенно себя чувствуем в близких ситуациях в клатче, когда речь идет о стойкости.
Но если постоянно оказываться в таком положении, рано или поздно приходит расплата.
В заключительной 12-минутке нам казалось, что снова получится найти нужный трюк. Но в этот раз магия не сработала.
Нам всем нужно больше внимания уделить тому, чтобы усложнить жизнь нападению «Индианы», – признался центровой.
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?1157 голосов
Харден
Тейтум
Грин
Ривз
Эдвардс
Морэнт
Кузма
Кто-то другой
Никто, все выступили на своем уровне
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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