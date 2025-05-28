«Индиана» в одной победе от выхода в финал плей-офф НБА. Перед финалом Востока «Нью-Йорк» котировался фаворитом серии

«Индиана» обыграла «Нью-Йорк» (130:121) и повела в серии со счетом 3-1.

Коэффициент на выход «Пэйсерс» в финал обвалился до 1.17, на проход «Никс» дают коэффициент 5.05.

До начала финальной серии Восточной конференции букмекеры были уверены в проходе «Нью-Йорка» – 1.60 против 2.35 на проход «Индианы».

Пятый матч серии состоится 30 мая, начало – в 03:00 мск.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис