«Индиана» в одной победе от выхода в финал плей-офф НБА. Перед финалом Востока «Нью-Йорк» котировался фаворитом серии
«Индиана» обыграла «Нью-Йорк» (130:121) и повела в серии со счетом 3-1.
Коэффициент на выход «Пэйсерс» в финал обвалился до 1.17, на проход «Никс» дают коэффициент 5.05.
До начала финальной серии Восточной конференции букмекеры были уверены в проходе «Нью-Йорка» – 1.60 против 2.35 на проход «Индианы».
Пятый матч серии состоится 30 мая, начало – в 03:00 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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