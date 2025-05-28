Тайриз Халибертон – о 32+15+12: «Отец немного повлиял на мою игру»
Лидер «Индианы» порадовался возвращению отца на трибуны.
Халибертон набрал 32 очка, 15 передач, 12 подборов и 4 перехвата, чтобы принести «Пэйсерс» победу в 4-м матче серии с «Нью-Йорком» – 130:121.
Лига позволила Джону Халибертону вернуться на трибуны после дисквалификации за вербальное нападение на Янниса Адетокумбо.
– Просто пытался играть агрессивно. Пытался ответить. В третьей игре я подвел команду, поэтому было важно выйти сегодня и создавать игровые моменты. Ребята просто находили меня в позициях, где я мог проявить себя, и это, черт возьми, важная победа для нас.
– Повлияло ли возвращение Джона Халибертона в Gainbridge Fieldhouse?
– Еще как! Рад, что отец здесь. Это делает победу еще слаще. Он немного повлиял на мою игру.
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?1152 голоса
Харден
Тейтум
Грин
Ривз
Эдвардс
Морэнт
Кузма
Кто-то другой
Никто, все выступили на своем уровне
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости