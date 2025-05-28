Тайриз Халибертон – о 32+15+12: «Отец немного повлиял на мою игру»

Лидер «Индианы» порадовался возвращению отца на трибуны.

Халибертон набрал 32 очка, 15 передач, 12 подборов и 4 перехвата, чтобы принести «Пэйсерс» победу в 4-м матче серии с «Нью-Йорком » – 130:121.

Лига позволила Джону Халибертону вернуться на трибуны после дисквалификации за вербальное нападение на Янниса Адетокумбо.

– Просто пытался играть агрессивно. Пытался ответить. В третьей игре я подвел команду, поэтому было важно выйти сегодня и создавать игровые моменты. Ребята просто находили меня в позициях, где я мог проявить себя, и это, черт возьми, важная победа для нас.

– Повлияло ли возвращение Джона Халибертона в Gainbridge Fieldhouse?

– Еще как! Рад, что отец здесь. Это делает победу еще слаще. Он немного повлиял на мою игру.