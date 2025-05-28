Тайриз Халибертон выдал 11-ю игру в карьере с 15+ передачами и 0 потерь. Это третий результат в истории НБА
Лидер «Индианы» стал героем 4-го матча серии с «Никс» – 130:121.
Халибертон набрал трипл-дабл (32 очка, 15 передач и 12 подборов) и при этом не совершил ни одной потери.
Это уже 11 игра с 15+ передачи и 0 потерь в карьере игрока, который провел только 5 сезонов в НБА.
Халибертон – третий в истории и уступает лишь Джону Стоктону (19 лет в НБА) и Крису Полу (20 лет в НБА).
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?1152 голоса
Харден
Тейтум
Грин
Ривз
Эдвардс
Морэнт
Кузма
Кто-то другой
Никто, все выступили на своем уровне
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети Тодда Уайтхэда
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