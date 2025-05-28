Паскаль Сиакам: «Просто вписываюсь в систему»

Форвард «Индианы» охарактеризовал баскетбол своей команды.

В 4-м матче полуфинальной серии против «Никс» Сиакам набрал 30 очков (11 из 21 с игры), 5 подборов и 2 передачи.

«Пэйсерс» были сильнее – 130:121.

«Мы хотели выйти сегодня с большей энергией, большей собранностью, просто играть в баскетбол «Пэйсерс».

По-моему, мы сделали это с самого начала. Они совершали ответные рывки, но в целом мы придерживались нашего плана и продолжали играть в свой баскетбол.

Я всегда стараюсь быть агрессивным, но наша команда особенная потому, что у нас столько игроков, которые могут многое сделать. И все строится на баскетболе без эго – сначала пас, и в итоге именно поэтому мы такие особенные.

Одна из причин, почему мне нравится здесь играть – это то, что в конечном счете все ради команды. Я просто вписываюсь в систему, вот и все», – сказал Сиакам .