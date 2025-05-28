Оби Топпин закрыл 4-й матч с «Никс» трехочковым
«Индиана» победила «Нью-Йорк» в 4-й игре полуфинала НБА – 130:121.
Форвард «Пэйсерс» Оби Топпин снял все вопросы в концовке, когда вышел на периметр и положил дальний бросок.
Топпин набрал 5 очков, 2 из 3 с игры, 1 из 2 из-за дуги. «Пэйсерс» выменяли его из «Нью-Йорка» летом 2023 года за два пика второго раунда.
Лучшим в составе «Индианы» стал Тайриз Халибертон, у которого 32 очка (11 из 23 с игры), 15 передач и 12 подборов.
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?1152 голоса
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Никто, все выступили на своем уровне
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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