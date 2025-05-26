Тайриз Халибертон: «Мы не смогли поддерживать высокий темп. Я ходил пешком с мячом в каждом владении»
«Индиана» упустила преимущество в 20 очков и проиграла первый домашний матч – 100:106.
«Наше нападение стало инертным. Парни со скамейки «Никс» вышли на площадку и сломали нашу игру. Мы не смогли поддерживать высокий темп. Я, кажется, ходил пешком с мячом в каждом владении. На это я сделаю основной упор в дальнейшем. Буду стараться поддерживать командную скорость.
Я плохо шел в проходы и вообще разыгрывал. Паскаль Сиакам должен был чаще получать мяч.
В 3-й четверти игра вообще застыла, мы не сумели оторваться и застряли на преимуществе в 13-15 очков.
В итоге мы удержали «Никс» на уровне 106 очков, в такой ситуации надо побеждать. 100 очков вообще на нас не похожи.
Посмотрим записи, отряхнемся и будем готовы к следующей игре», – заключил разыгрывающий «Пэйсерс».