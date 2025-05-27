Шэмс Чарания: «Это межсезонье может стать самым безумным в истории НБА»
Шэмс Чарания ожидает «безумное» межсезонье в НБА.
«Я думаю, что руководители команд сейчас испытывают самое большое ожидание, которое они когда-либо испытывали в межсезонье.
Это межсезонье будет самым безумным. Не хочется говорить «в истории», потому что мы только пережили дедлайн обменов, который я считаю самым безумным в истории. Я считаю, что это межсезонье может стать самым безумным в истории.
Линия, которая разделяет победу в чемпионате от падения в лотерею, сейчас очень тонкая», – сказал инсайдер ESPN.
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Источник: страница Пэта Макафи в соцсети X
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