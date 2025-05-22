Яннис Адетокумбо о титуле MVP Шэя Гилджес-Александера: «Шэмса взломали?!»

Яннис Адетокумбо саркастично отреагировал на нового MVP.

Инсайдер Шэмс Чарания заранее выложил информацию о победителе в номинации «Самый ценный игрок» сезона-2024/25. Им стал разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер, являвшийся явным фаворитом по мнению большинства представителей медиа.

Адетокумбо, оставшийся третьим и не занявший 1-го места ни в одном бюллетене, язвительно отреагировал на новость: «Что?! Шэмса взломали, не может быть, чтобы это было правдой!»