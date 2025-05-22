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Чарльз Баркли: «Никил – это не имя. Его назвали в честь монеты»

Чарльз Баркли посмеялся над именем Никила Александер-Уокера.

«Как его зовут, Никил? Это настоящее имя?

Никил – это не имя. Его назвали в честь монеты. Они просто неправильно написали», – посмеялся ведущий TNT.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Си Джей Фоглера в соцсети X
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