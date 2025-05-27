Джулиус Рэндл об игре за «Нью-Йорк»: «Это не весело. Ты сосредоточен на всем, кроме самой игры»

Джулиус Рэндл высказался об игре за «Нью-Йорк».

«Это не весело. Ты не можешь сосредоточиться на игре, ты сосредоточен на всем остальном, кроме самой игры.

Ты полностью зависишь от каждого броска, каждой потери, каждого поражения. Так невозможно играть», – рассказал форвард «Миннесоты».

Рэндл выступал за «Никс» с 2019 по 2024 год.