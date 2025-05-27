Джулиус Рэндл: «Раньше не осознавал силу своего голоса и лидерские качества»

Форвард «Миннесоты» рассказал о том, как изменилось его мышление.

«Я всегда использовал это как мотивацию – доказывать людям, что они ошибаются. Но затем это изменилось – я хотел сделать больше, чем просто доказать, что я прав. Это стало самым большим изменением в моем подходе.

Я был травмирован, но впервые за время травмы я почувствовал, будто все еще играю. Потому что я был полностью вовлечен в командную жизнь, и все меня поддерживали. Я не оказался в изоляции. Сидел на скамейке, подбадривал парней, давал советы, когда они выходили с площадки. Просто оставался частью игры.

Раньше я считал, что если не играю, то я бесполезен. Я не осознавал силу своего голоса и лидерские качества, пока не попал сюда. Поэтому после возвращения я думал только о том, как помочь ребятам побеждать. Мне все равно, забью я пять очков или нет. Как я могу стать лучшей версией себя и приносить пользу команде? Таково было мое мышление. Мне не нужно было притворяться кем-то другим», – сказал Рэндл .