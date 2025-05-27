Джулиус Рэндл о провальной 4-й игре: «Я слишком много просто наблюдал со стороны»

Форвард «Вулвс» описал свое выступление в 4-м матче.

Баскетболист набрал 5 очков (1 из 7 с игры) за 28 минут на паркете, обновив личный антирекорд результативности в матче плей-офф.

«Думаю, я слишком много наблюдал со стороны. Мне нужно найти способ включаться в игру. Кажется, мой первый бросок во второй половине случился только за 20 секунд до конца третьей четверти. Я должен лучше занимать позицию и играть агрессивнее, а не просто стоять и смотреть или пытаться бороться под щитом», – сказал Рэндл .