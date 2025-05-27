Джулиус Рэндл набрал одинаковое количество очков и потерь (5) в четвертом матче серии с «Оклахомой»

Форвард «Вулвс» обновил личный антирекорд результативности в матче плей-офф.

В 4-м матче серии с «Оклахомой» Рэндл провел на паркете 28 минут и набрал 5 очков, реализовав 1 из 7 бросков с игры, 0 из 3 трехочковых и 3 из 4 штрафных. Также баскетболист собрал 7 подборов, отдал 3 передачи при 5 потерях и совершил 1 перехват. Большую часть четвертой четверти игрок провел на скамейке запасных.

До этого момента худшим результатом форварда были 6 очков, набранные во втором матче той же серии.