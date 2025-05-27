О Джи Ануноби: «Не думаю, что в НБА есть кто-то, кто способен делать то, что делает Митчелл Робинсон»

О Джи Ануноби выразил восхищение игрой партнера по команде Митчелла Робинсона.

«То, что делает Митчелл Робинсон – это нечто особенное.

Не думаю, что в лиге есть кто-то, кто способен делать то, что делает он. Он единственный в своем роде», – сказал форвард «Нью-Йорка».