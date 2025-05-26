Джош Харт сам предложил перевести себя на скамейку

Защитник «Никс» давно хотел предложить такой ход.

«Для меня это никогда не было трудным решением, потому что я сам участвовал в его принятии. Забавно, что все вокруг суетятся, пытаются найти ответы, а мне вообще все равно. Потому что это было в каком-то смысле мое решение. Мне было комфортно принимать его.

Мы уже говорили об этом раньше. На самом деле я упоминал об этом в разговоре с несколькими людьми перед шестой игрой против «Бостона». У меня были проблемы с Люком Корнетом, я не мог с ним справиться. В шестом матче я сыграл неплохо. Но эта мысль засела у меня в голове, и я всегда был готов пойти на такой шаг.

Учитывая, как Митч сыграл в прошлой игре и наше положение (0-2), мы должны были это сделать», – сказал Харт.

В 3-м матче серии с «Индианой» Джош Харт провел на паркете 34 минуты, отметившись 8 очками, 10 подборами и 4 передачами.

Занявший место Харта в стартовой пятерке Митчелл Робинсон отыграл 29 минут и набрал 6 очков и 6 подборов.