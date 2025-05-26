Том Тибодо: «Для меня Робинсон, выходящий со скамейки, – это стартер в роли запасного. То же самое с Хартом»

Главный тренер «Никс» объяснил перестановку в привычной пятерке.

Защитник Джош Харт начал третий матч серии с «Индианой» на скамейке запасных, а его место в старте занял центровой Митчелл Робинсон .

«Это не повлияло на игровое время ни одного из них. Для меня Робинсон, выходящий со скамейки, – это стартер в роли запасного. То же самое с Хартом. Их минуты остаются прежними, оба комфортно чувствуют себя в разных пятерках», – сказал Тибодо .

По итогам встречи Харт провел на паркете 34 минуты, а Робинсон – 29.

Стартовый состав «Никс» (Брансон, Харт, Ануноби, Таунс, Бриджес) имел нет-рейтинг «-43» за 43 минуты в первых двух матчах. В 3-й игре с Робинсоном вместо Харта этот показатель был равен 0 за 14 минут.