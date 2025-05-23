Эдди Джонсон: «Не вижу в ближайшем будущем возможности для американцев взять MVP»

Эдди Джонсон прокомментировал очередного иностранного MVP.

Награда не досталась американскому баскетболисту 7-й раз подряд. Первые три места в голосовании занимают иностранцы.

«Не вижу возможности для американского игрока взять трофей в ближайшем будущем. Если Вембаньяма продолжит быстро прогрессировать, а Лука Дончич займется своим телом и продемонстрирует хоть немного упорства в защите.

Уже много лет повторяю, что американскую молодежь неправильно учат с самого раннего этапа», – заключил бывший баскетболист («лучший шестой»-1988/99) и ведущий.