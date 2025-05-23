Эдди Джонсон: «Не вижу в ближайшем будущем возможности для американцев взять MVP»
Эдди Джонсон прокомментировал очередного иностранного MVP.
Награда не досталась американскому баскетболисту 7-й раз подряд. Первые три места в голосовании занимают иностранцы.
«Не вижу возможности для американского игрока взять трофей в ближайшем будущем. Если Вембаньяма продолжит быстро прогрессировать, а Лука Дончич займется своим телом и продемонстрирует хоть немного упорства в защите.
Уже много лет повторяю, что американскую молодежь неправильно учат с самого раннего этапа», – заключил бывший баскетболист («лучший шестой»-1988/99) и ведущий.
Кто станет чемпионом НБА?6809 голосов
Оклахома
Миннесота
Индиана
Нью-Йорк
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Эдди Джонсона
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