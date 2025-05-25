Лука Дончич посетил матч «Реала» в чемпионате Испании
Лука Дончич посмотрел победу «Реала» над «Гранадой».
Мадридский «Реал» в воскресенье одержал уверенную домашнюю победу над «Гранадой» со счетом 79:67 в матче чемпионата Испании.
На матче присутствовал бывший игрок «Реала», ныне суперзвезда «Лейкерс» Лука Дончич. Словенец сидел в первом ряду рядом с президентом «Реала» Флорентино Пересом.
Благодаря серии из 21 победы подряд «Реал» обеспечил себе первое место в регулярном чемпионате и преимущество домашней площадки в плей-офф ACB-2025.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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