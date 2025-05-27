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Георгий Жбанов о финале против ЦСКА: «Нас ждет незабываемая серия с сильным соперником»

Георгий Жбанов поделился ожиданиями от финальной серии Лиги ВТБ против ЦСКА.

«Мы провели полноценную и качественную подготовку к серии с ЦСКА и с нетерпением ждем первого матча. Мы играли весь сезон ради того, чтобы оказаться сейчас здесь. Уверен, что впереди нас ждет незабываемая серия с сильным соперником.

Мы готовы и очень хотим проявить все свои лучшие качества. Петербург, поддержите нас в КСК «Арена», как вы это делали на протяжении предыдущего матча. Вместе нам любые задачи по плечу, с поддержкой наших болельщиков мы готовы горы свернуть. Вперед, «Зенит»! Вперед, за Питер!» – сказал защитник «Зенита».

У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?2333 голоса
У "Оклахомы"Марк Дэйгнолт
У "Миннесоты"Крис Финч
У "Никс"Том Тибодо
У "Индианы"Рик Карлайл
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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