Георгий Жбанов о финале против ЦСКА: «Нас ждет незабываемая серия с сильным соперником»

Георгий Жбанов поделился ожиданиями от финальной серии Лиги ВТБ против ЦСКА.

«Мы провели полноценную и качественную подготовку к серии с ЦСКА и с нетерпением ждем первого матча. Мы играли весь сезон ради того, чтобы оказаться сейчас здесь. Уверен, что впереди нас ждет незабываемая серия с сильным соперником.

Мы готовы и очень хотим проявить все свои лучшие качества. Петербург, поддержите нас в КСК «Арена», как вы это делали на протяжении предыдущего матча. Вместе нам любые задачи по плечу, с поддержкой наших болельщиков мы готовы горы свернуть. Вперед, «Зенит»! Вперед, за Питер!» – сказал защитник «Зенита ».