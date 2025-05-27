ЦСКА – фаворит финала Единой лиги ВТБ против «Зенита». Букмекеры ждут минимум 6 матчей в серии

«Зенит» и ЦСКА встретятся в финальной серии Единой лиги ВТБ.

Букмекер считают ЦСКА явным фаворитом финала за 1.65. На трофей петербургского клуба можно поставить за 2.25.

Букмекеры ждут минимум 6 матчей в финальной серии – на это дают коэффициент 1.50. Самый вероятный счет – 4:2 в пользу москвичей.

Первая игра пройдет 27 мая в Санкт-Петербурге

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