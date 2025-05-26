Александр Церковный: «Меня удивила игра Патрика Миллера. Сразу вспоминаю четвертый матч, когда он буквально выключил нас в овертайме»
Гендиректор «Зенита» отметил защитника «Локомотива-Кубань».
«Меня удивила игра Патрика Миллера, насколько он раскрылся в этом сезоне. В прошлом году мы не держали его на периметре. Понимали, что процент реализации трехочковых очень низкий и он их просто старался избегать. Сейчас защитника нельзя оставлять на дуге. Он бросает редко, но метко. А его поставленный средний бросок после проходов и изоляций создал нам большие сложности. Сразу вспоминаю четвертую игру, когда Миллер буквально выключил нас в овертайме. В тот момент против него уже некому было защищаться из-за перебора фолов», – сказал Церковный.
За 11 матчей текущего плей-офф Миллер набирает в среднем 17,7 очка (46,4% с игры, 41,2% с дальней дистанции), являясь самым результативным игроком команды.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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